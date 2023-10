Social, X verso il blocco in Europa? Musk va allo scontro con Bruxelles

19 ottobre 2023 a

Altro scossone in vista nel mondo dei social network. Elon Musk sta valutando la possibilità di rimuovere ’X’ dall’Europa in risposta alla nuova regolamentazione Ue. Il miliardario, secondo il sito Insider, ha discusso della rimozione della disponibilità dell’app nel continente o del blocco dell’accesso agli utenti nell’Unione Europea. Una soffiata che arriva da una fonte vicina all’azienda dell’ex Twitter.

Nel frattempo proprio in questi giorni X ha iniziato a far pagare un canone di 1 dollaro ai nuovi utenti nelle Filippine e in Nuova Zelanda, in un test progettato per ridurre lo spam e gli account falsi che fioriscono sul sito. L’azienda ha dichiarato martedì scorso di aver iniziato a sperimentare il metodo dell’abbonamento annuale per i nuovi account non verificati. Il programma, denominato Not a Bot, non si applica agli utenti esistenti. Non è chiaro perché si applichi solo alla Nuova Zelanda e alle Filippine o perché siano stati scelti questi Paesi.

Da quando Musk ha acquistato X un anno fa, ha introdotto una serie di cambiamenti, come la ridenominazione della piattaforma e lo sfoltimento della sua forza lavoro, compreso il team di moderazione dei contenuti. Gruppi di controllo esterni sostengono che i cambiamenti hanno permesso alla disinformazione di prosperare sulla piattaforma, un problema che è esploso dopo lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas. Musk si era già rivolto agli abbonamenti premium come tattica per incrementare le entrate della piattaforma, in difficoltà finanziarie.