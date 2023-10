“Hamas si nasconde sotto l'ospedale di Gaza”. La rivelazione dei terroristi

28 ottobre 2023 a

Le Forze di Difesa israeliane e il servizio di sicurezza Shin Bet hanno diffuso alcuni video che si riferiscono presumibilmente a parte dell’interrogatorio di due terroristi di Hamas catturati durante l’attacco contro Israele del 7 ottobre scorso. Nelle immagini i due individui descrivono in dettaglio il modo in cui Hamas fa uso dell’ospedale Al-Shifa - il più grande ospedale della Striscia di Gaza - a proprio vantaggio. «A Shifa c’è un seminterrato... Un grande spazio dove si nascondono», dice uno degli uomini nel video, descritto come un membro dell’unità d’élite al-Nukhba. «Cliniche, scuole, ospedali, questi sono i posti che voi non bombardate... È così che si può trasferire qualsiasi cosa... Ordigni esplosivi, armi, cibo, attrezzature mediche per loro, le forze di al-Nukhba e le Brigate Az a -Din al-Qassam. Al-Shifa è un luogo sicuro, non sarà bombardato».

Quanto all’uso del carburante, l’uomo risponde così dopo essere stato interrogato dai militari israeliani: «Come ho detto, Hamas prima si prende cura delle loro auto e jeep e poi dona alla gente». Ieri le forze di difesa israeliane avevano denunciato che Hamas usa l’ospedale come proprio quartier generale, un’accusa negata dal gruppo. Ma ora confermata da alcuni video pubblicati da Haaretz.