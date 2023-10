Meloni-Giambruno, Salvini e Tajani al fianco di Giorgia: "Un forte abbraccio"

20 ottobre 2023 a

Il centrodestra e non solo si stringe a Giorgia Meloni che oggi in un post sui social ha annunciato la fine della relazione con Andrea Giambruno, giornalista Mediaset. "Un fortissimo abbraccio a Giorgia, con la mia amicizia e il mio sostegno. Avanti, a testa alta!", scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. "Giorgia, ti abbraccio" scrive il vice premier e il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un tweet in cui ha voluto esprimere la sua solidarietà e vicinanza alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che oggi ha annunciato la fine della sua relazione con Giambruno.

Qualche messaggio di sostegno è arrivato anche da sinistra: "Restare donne oltre i ruoli che si ricoprono non è un’impresa facile. L’amore per i nostri figli ci rende le rocce che siamo e ci fa scegliere per il meglio. La ragione di tutto sta lì. Un abbraccio a Giorgia Meloni che ha agito in un momento difficile da donna libera. Ora le lascino fare la madre", afferma l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

L'annuncio di Meloni arriva dopo due servizi di Striscia la notizia che hanno riportato dei fuori onda del conduttore Mediaset, e i bailamme mediatico che li ha seguiti. "La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui", ha scritto Meloni, "le nostre strade si sono divise da tempo" ha rivelato per poi attaccare: "Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua".