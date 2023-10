Medio Oriente, la promessa di Tajani: lavoriamo per far uscire gli italiani

20 ottobre 2023 a

Medio Oriente, i vertici del governo italiano sono impegnati nella protezione e difesa degli italiani attualmente nella Striscia di Gaza. "Mi auguro che tutti insieme si possa lavorare per far uscire 12-15 italiani che sono nella Striscia di Gaza». L'ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, dopo essere arrivato a Tunisi. Gli italiani, ha aggiunto, «potrebbero passare attraverso il valico di Rafah insieme ad altri occidentali e contemporaneamente si potrebbero far arrivare alla popolazione civile gli aiuti umanitari». Sull’apertura del valico di Rafah, ha spiegato, «vediamo quali saranno i tempi, serve un accordo tra israeliani ed egiziani per far arrivare gli aiuti umanitari. So che ci sono problemi organizzativi".

Inoltre Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha firmato a Tunisi un memorandum d’intesa per promuovere flussi migratori regolari con il suo omologo tunisino, Nabil Ammar. L’intesa, sottoscritta nella sede del ministero degli Esteri, prevede nuovi canali di migrazione regolare tra Italia e Tunisia, più precisamente la possibilità per 4.000 lavoratori tunisini qualificati di venire a lavorare nel Belpaese. Tajani incontrerà fra poco il presidente Kais Saied al palazzo presidenziale.