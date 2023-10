Israele, blitz dentro Gaza con soldati e tank: caccia serrata ad Hamas

26 ottobre 2023 a

Israele è entrata a Gaza, ma solo momentaneamente. Le forze israeliane (Idf) hanno fatto sapere di aver effettuato un’incursione «mirata» nel nord della Striscia di Gaza con unità della fanteria e tank che hanno lasciato la zona dopo il blitz e sono «rientrati in territorio israeliano». Tramite il social X è stato specificato che i soldati hanno colpito «numerose cellule terroristiche, infrastrutture e postazione utilizzate per il lancio di missili anticarro». L’operazione, precisano dall’Idf, rientra nelle attività di «preparazione» della zona di confine per «le prossime fasi di combattimento» dopo il terribile attacco del 7 ottobre in Israele di Hamas, che controlla la Striscia di Gaza.

Inoltre, secondo fonti palestinesi, c’è stato un altro fronte caldo e almeno 18 persone sono morte e 40 sono rimaste ferite in un raid aereo israeliano mirato contro la famiglia di Yunis Al Astal, membro di Hamas, a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. L’accerchiamento di Israele nei confronti di Hamas è totale e ora si attende soltanto la completa invasione via terra.