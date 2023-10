Aperto il valico di Rafah, primi aiuti a Gaza. Meloni al summit di al Sisi

21 ottobre 2023 a

Aperto il valico di Rafah tra Egitto e la Striscia di Gaza che ha permesso l'ingresso nei Territori dei primi aiuti. L’agenzia umanitaria delle Nazioni Unite, l’Ocha, ha confermato che sono entrati venti camion con cibo, acqua e medicinali nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah, al confine con l’Egitto. Il vicedirettore dell’Ufficio nei territori palestinesi, Andrea De Domenico, ha aggiunto che è la Croce Rossa egiziana sta coordinando l’operazione per portare aiuti nell’enclave palestinese.

Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha esortato a stabilire una road map affinchè gli aiuti a Gaza continuino a fluire attraverso il valico di Rafah. Nel discorso di apertura del Summit per la Pace nella regione e che si tiene nella Nuova Capitale Amministrativa dell’Egitto, alle porte del Cairo, al quale partecipano leader e ministri praticamente da tutto il mondo, Al Sisi ha sottolineato che occorre "una tabella di marcia per porre fine alla crisi umanitaria e iniziare ad attivare il flusso di aiuti umanitari verso la Striscia di Gaza". Tuttavia i camion di aiuti umanitari che sono entrati questa mattina nella Striscia sono "una goccia nell’oceano", ha affermato Juliette Touma dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa). "Ciò di cui i civili a Gaza hanno bisogno è un flusso costante" di aiuti umanitari, ha aggiunto.

Intanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata all’Hotel St. Regis del Cairo, situato nella nuova capitale amministrativa della città, per prendere parte ai lavori del Summit per la pace, organizzato dal presidente egiziano Al Sisi con l’obiettivo di trovare una soluzione diplomatica alle tensioni in Medio Oriente e frenare l’escalation del conflitto tra Israele e Hamas. Al vertice partecipano i leader di oltre venti paesi. Presenti, tra gli altri, il leader dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen; il Re del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa; l’Emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani; il presidente degli Emirati arabi uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan.