Israele, scatta l'offensiva. Lo scenario di Dario Fabbri: "cambio di regime" a Gaza

Secondo gli ultimi aggiornamenti da Israele l'offensiva nella Striscia di Gaza potrebbe scattare anche questa notte. A fornire i punti chiave dell'attacco in tre fasi annunciato dal governo israeliano è Dario Fabbri, intervenuto a Omnibus su La7 sabato 21 ottobre. "È evidente che il centro di questo attacco è l'invasione di terra, che viene confermata ed è stata ribadita", spiega il direttore di Domino. Resta da capire "con quanti uomini e fin dove si può spingere". Anche perché è possibile che "neanche Israele in questo momento abbia la percezione esatta di dove potersi spingere, perché davanti ha uno scenario davvero complesso".

Le incognite sono tante. Il numero di civili ancora nel territorio. E ancora il piano di Israele per il futuro. Le ipotesi sonn diverse, spiega Fabbri. Lo Stato ebraico potrebbe attuare una occupazione per qualche tempo, e poi creare un territorio cuscinetto. Molto dipenderà dalla cancellazione o meno di Hamas dalla Palestina. Inoltre "c'è un elemento di grande incertezza, quando Israele entrerà nel territorio per distruggere le posizioni di Hamas vorrà forse provocare un regime change, un cambio di regime", ipotizza il giornalista esperto di geopolitica. "Questo è molto difficile da realizzare" ma "potrebbe essere tra gli obiettivi perseguiti dal governo", spiega Fabbri.