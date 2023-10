Israele ai soldati: "Tenetevi pronti", l'offensiva di terra a Gaza "ci sarà"

19 ottobre 2023 a

L'offensiva di terra nella Striscia di Gaza ci sarà. Negli ultimi giorni si era parlato di un ripensamento da parte di Israele di lanciare un'incursione militare nei Territori per eliminare Hamas dopo il tremendo attacco del 7 ottobre. Ma oggi il capo del Comando meridionale dell'IDF, le forze armate israeliani, il generale Yaron Finkelman, ha tolto ogni dubbio e annunciato che l'offensiva di terra nella Striscia di Gaza ci sarà e sarà "lunga e intensa". "Questa guerra ci è stata imposta, con un nemico crudele che ci ha fatto molto male. Ma li abbiamo fermati... li stiamo colpendo pesantemente", ha detto Finkelman alle truppe vicino al confine con Gaza come riporta Times of Israel. L'incursione "sposterà i combattimenti nel loro territorio. Li sconfiggeremo nel loro territorio", ha detto, "sarà difficile, lungo e intenso".

Il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, in un incontro con i soldati di fanteria israeliani al confine con la Striscia di Gaza, ha promesso che l’invasione di terra di Gaza ci sarà e ha chiesto alle truppe di "tenersi pronte" per l’ordine di entrare. "Chiunque veda Gaza da lontano ora, la vedrà dall’interno. Ve lo prometto", ha detto Gallant ai soldati, esortandoli a "organizzarsi, essere pronti" per l’ordine di entrare, senza tuttavia indicare quando dovrebbe avvenire l’invasione. Israele ha ammassato decine di migliaia di soldati lungo il confine dopo il sanguinoso massacro del 7 ottobre da parte dei militanti di Hamas nel sud di Israele. A confermare la linea è il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, in un’intervista alla Zdf: "Non ho ancora motivo di dubitare che ci sarà un’ offensiva di terra" da parte di Israele nella Strisca di Gaza. Il ministro tedesco ha spiegato che l'incursione "rientra nel diritto internazionale", ricordando tuttavia che ogni ulteriore escalation comporta un rischio difficile da calcolare.