Iraq, attacco con i droni alle basi Usa e militari feriti

Anche in Iraq il clima si fa incandescente. Alcuni soldati americani sono infatti rimasti leggermente feriti in Iraq in seguito a un’ondata di attacchi tramite droni effettuata nelle ultime 24 ore contro alcune basi Usa nel Paese. Due droni hanno preso di mira la base di al Asad nell’Iraq occidentale, un altro invece ha attaccato una base nel nord del Paese. Le forze statunitensi li hanno intercettati tutti e tre, distruggendone due e danneggiando il terzo, che è comunque riuscito a ferire in maniera lieve alcuni soldati.

Già mercoledì mattina l’esercito americano aveva sventato un attacco contro le sue forze in Iraq, intercettando due droni prima che potessero colpire. I funzionari, che hanno svelato la notizia e parlato a condizione di anonimato, non hanno specificato chi fosse sospettato dell’attacco, avvenuto mentre Washington è in allerta per l’attività dei gruppi sostenuti dall’Iran sullo sfondo della crescente tensione nella regione per la guerra tra Israele e Hamas. Il viaggio di Joe Biden non ha evitato l’assalto nelle regioni irachene.