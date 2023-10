Guerra, Israele è stufa di Hezbollah e risponde ancora agli attacchi

19 ottobre 2023 a

a

a

La tensione cresce sempre di più. Le Forze di Difesa israeliane hanno annunciato di aver attaccato postazioni di Hezbollah nel sud del Libano nelle ultime ore, in risposta agli attacchi anti-tank in territorio israeliano. Tra gli obiettivi presi di mira, c’è in particolare un punto di osservazione nel Libano sudoccidentale, a partire dal quale ieri è stato diretto contro la città di confine israeliana di Rosh Hanikra il fuoco delle armi anti-tank.

L'Onu si lava le mani e non condanna Hamas sull'attacco all'ospedale di Gaza

Per evitare di allargare la guerra scoppiata lo scorso 7 ottobre dopo gli attacchi di Hamas, l’Amministrazione Biden ha esortato Israele «in privato» a non lanciare una campagna militare contro Hezbollah, continuando a lavorare duramente per impedire che il conflitto vada oltre Gaza. Gli Stati Uniti, secondo le fonti, riconoscono che Israele debba rispondere al crescente attacco da parte di Hezbollah ai suoi confini settentrionale, ma l’hanno esortato a prestare attenzione nelle sue risposte militari al fuoco di Hezbollah, spiegando che un errore dell’esercito in Libano potrebbe innescare una guerra molto più ampia.