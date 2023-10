Israele, assalto alle ambasciate: evacuate quelle in Egitto e Marocco. Paura in Argentina

18 ottobre 2023 a

Paura per le ambasciate di Israele nel mondo. Il ministero degli affari Esteri dello Stato ebraico ha deciso di evacuare il personale delle sue ambasciate in Egitto e Marocco a causa delle manifestazioni sulla situazione a Gaza. Nelle stesse ore le forze di sicurezza giordane stanno cercando di disperdere una folla di migliaia di manifestanti che sta tentando di assaltare l’ambasciata israeliana ad Amman, dopo l’attacco all’ospedale (il personale era già stato evacuato nei giorni scorsi). Già la scorsa notte i manifestanti avevano tentato l’assalto. Ma i momenti di tensione non si fermano qui.

Le ambasciate di Israele e degli Stati Uniti a Buenos Aires sono state evacuate nella mattinata di oggi dopo aver ricevuto minacce di stampo terroristico. "Bomba ambasciata. Ebrei vi uccideremo tutti", le parole contenute nell'email diretta alla rappresentanza diplomatica di Tel Aviv. L'ambasciata israeliana è stata oggetto del peggior attacco terroristico della storia argentina il 17 marzo 1992, quando l'esplosione di un potente ordigno provocò 22 morti e 242 feriti. La paura è diffusa globalmente per gli obiettivi israeliani.