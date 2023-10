Francia, scatta l'allerta attentati: evacuati 6 aeroporti

18 ottobre 2023 a

L'Europa ripiomba nell'incubo del terrorismo. Gli aeroporti di Lille, Lione, Nantes, Nizza, Tolosa e Beauvais sono stati evacuati a causa di "minacce d'attentato". Lo hanno riferito fonti della polizia francese. Come fa sapere la Direzione generale dell'aviazione civile, nessun aereo decolla al momento. Per quelli già atterrati, invece, in alcuni casi i passeggeri sono stati sbarcati in attesa delle verifiche, in altri sono stati trattenuti all'interno degli aerei. Solo a Nizza l'allerta è già terminata: si trattava d un bagaglio abbandonato che è stato prontamente rimosso.