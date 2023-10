Gaza, strage all'ospedale: il video dell'Idf che mostra "il prima e il dopo"

Ieri sera l'esplosione dell'ospedale Al-Ahli Arabi Baptist di Gaza City ha causato la morte di centinaia di persone. Hamas e Israele, che si stanno contrapponendo nel conflitto che sta mettendo in ginocchio il Medio Oriente e sconvolgendo gli equilibri mondiali, attraverso uno scambio di accuse, stanno fornendo opposte ricostruzioni dell'accaduto. Nelle ultime ore, però, l'esercito di Israele, sui suoi canali ufficiali, ha pubblicato un video che ritrae il lancio di un razzo da parte dei miliziani dell'organizzazione politica e paramilitare palestinese islamista proprio nello stesso istante in cui è stata registrata l'esplosione nella struttura ospedaliera di Gaza. Ma non è tutto. L'Idf, le forze di difesa israeliane, ha pubblicato anche un video che inchioderebbe Hamas. Mostrando immagini satellitari od ottenute con l'utilizzo dei droni, il filmato confronta, prima e dopo, la zona dell'ospedale che è stato fatto esplodere. Dalle foto aeree diffuse su X, si desume che "non c'erano jet israeliani sull'ospedale di Gaza".

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf