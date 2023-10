Israele schiera Iron Beam: il cannone laser è l'arma più sofisticata

Gabriele Imperiale 16 ottobre 2023 a

a

a

Iron Beam, “raggio di ferro”. È la nuova arma nelle mani di Israele che verrà presto schierato dalle forze di Tel Aviv. Testato un anno fa, l’Iron Beam è il cannone laser che le forze di Difesa israeliane sono pronte a portare sul campo per abbattere missili, razzi e droni nemici. Una volta in campo sarà l’arma più sofisticata dell’esercito e rafforzerà ulteriormente le capacità difensive e la protezione aerea del paese. Raggio di ferro che affiancherà Iron Dome, lo scudo mobile punta di diamante dei sistemi di difesa di Tel Aviv, che fino ad ora si è rivelato in grado di proteggere i cieli e le città israeliane dagli attacchi missilistici di Hamas. Ma perché Iron Beam spaventa tanto i nemici d’Israele? Progettato - come dicevamo - per intercettare un’ampia gamma di minacce, può colpire a distanza di chilometri rendendo inutile il lancio di vettori.

“Grosso errore”. Frizioni su Gaza tra Usa e Israele, il monito di Biden

E cosa lo distinguerebbe dall’Iron Dome? Mentre l’attuale sistema di difesa spara missili guidati per intercettare i proiettili in arrivo, la nuova arma utilizza i raggi laser per riscaldarli fino al punto di distruzione. Ma il suo vero punto di forza è la velocità. Può distruggere un bersaglio in volo in un tempo brevissimo, entro 4-5 secondi dal suo sparo. C’è poi un evidente vantaggio economico. I costi sono nettamente inferiori: 2000 dollari statunitensi per colpo contro i 100/150.000 dollari per intercettare un missile sparato. In più al momento gli attuali livelli di potenza dei laser sono di circa 100 kW e dovrebbero aumentare in futuro per una maggiore capacità distruttiva.

Video su questo argomento Bombardamenti e razzi al confine Israele-Libano: altra guerra in vista? | GUARDA

Ma chi ha visto il sistema laser, solleva anche qualche dubbio sul suo funzionamento. Iron Beam potrebbe infatti non funzionare in maniera efficiente in periodi di scarsa visibilità o in condizioni metereologiche avverse. Per ovviare al problema, i funzionari israeliani stanno valutando l’idea di montare questo sistema anche sugli aerei. Nonostante le difficoltà, lo schieramento di Iron Beam però è fondamentale per Tel Aviv: Iran, Hezbollah in Libano e Hamas hanno reso infatti necessario come non mai il dispiegamento della nuova arma e con una così vasta minaccia area, Iron Beam avrà molto lavoro da fare.