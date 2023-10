Israele, “Sinwar è un uomo morto”. Chi è il leader di Hamas e nemico numero uno

09 ottobre 2023 a

Yahya Sinwar è diventato il nemico numero uno di Israele dopo l’attacco di Hamas. “Il leader di Hamas nella Striscia di Gaza è un uomo morto”, la dichiarazione pubblica del portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, che ha usato toni fermi: “Yahya Sinwar è il comandante della campagna ed è un uomo morto. La leadership militare e politica di Hamas, tutte le sue risorse sono attaccabili e spacciate”. Nel marzo 2021 Sinwar è stato eletto per un secondo mandato di quattro anni come capo dell'ufficio politico di Gaza, diventando così il più alto funzionario di Hamas a Gaza e il governante occulto della Striscia. Sinwar viene considerato il secondo membro più potente e importante di Hamas dopo Ismail Haniyeh, ma ora il suo ruolo è finito nel mirino principale di Israele, che nel frattempo ha mobilitato circa 300mila riservisti in risposta all’attacco di Hamas. Nella caccia ai leader palestinesi gli israeliani stanno effettuando nuovi raid aerei sulla Striscia di Gaza, cercando di colpire strutture dei terroristi.