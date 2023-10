Israele lancia l'assedio totale su Gaza: "Combattiamo contro animali", stop a luce, acqua e cibo

09 ottobre 2023 a

La risposta di Israele a Hamas sarà "un assedio totale" della Striscia di Gaza. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha annunciato risposta all'attacco sferrato sabato da Hamas e ancora in corso, che consisterà anche nell'interruzione della fornitura di gas, acqua e carburante. Verrà tagliata l'elettricità e bloccato l'ingresso di cibo e carburante, ha spiegato il ministro: "Ho ordinato un assedio completo della Striscia di Gaza. Non ci sarà elettricità, né cibo, né carburante, tutto è bloccato. Stiamo combattendo contro animali e agiamo di conseguenza".

Intanto si continua a combattere nella Striscia di Gaza. Le Forze della difesa israeliana hanno dichiarato di aver colpito 800 obiettivi nelle ultime 20 ore: "L'obiettivo è quello di distruggere le capacità del gruppo terroristico di Hamas''. Lo Stato ebraico ha mobilitato circa 300mila riservisti. Combattimenti sono in corso a Be'eri, Kfar Aza, Nirim e Alumim.

Hamas che ha in mano forse 150 ostaggi israeliani intanto annuncia che quattro prigionieri sono stati uccisi dai raid israeliani su Gaza nelle ultime ore. A Gerusalemme la tensione resta altissima. Le sirene di allarme sono risuonate nella zona centrale di Israele e anche a Gerusalemme per il lancio di razzi da Gaza, secondo i servizi di segnalazione locali che hanno aggiunto che si sono udite esplosioni in cielo dovute all'intercettamento dei razzi da parte dell'Iron Dome, il sistema di difesa aerea dello Stato ebraico.