Israele assedia Gaza, Netanyahu: adesso il mondo lo sa, Hamas è l'Isis

Tel Aviv ha ordinato "l'assedio completo" della Striscia di Gaza. Netto stop al cibo, alla benzina e alla luce. Hamas, dal canto suo, ha avvisato che, se altre bombe colpiranno il suo territorio, allora uccideranno gli ostaggi. Poi, però, l'organizzazione politica e paramilitare palestinese islamista ha aperto alla tregua: "Obiettivi raggiunti, possibile tregua". Ora, secondo una notizia dell'ultima ora, il presidente israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che non ha intenzione di arretrare di un passo e ha paragonato Hamas all'Isis: "Le atrocità commesse da Hamas non si vedevano dai tempi delle atrocità dell’Isis. Bambini legati giustiziati insieme alle loro famiglie. Giovani uomini e donne colpiti alla schiena e giustiziati. Altri orrori che non descriverò qui".

Terzi svela la trama del conflitto: quali Stati coinvolgerà

"Abbiamo sempre saputo chi è Hamas. Adesso lo sa tutto il mondo. Hamas è l’Isis. E lo sconfiggeremo proprio come il mondo illuminato ha sconfitto l’Isis", ha aggiunto Netanyahu. Intanto, l'ambasciatore d'Israele in Italia, Alon Bar, parlando con i giornalisti a margine del ricordo dell’attentato alla sinagoga di Roma del 9 ottobre del 1982, ha detto: "Questo è un giorno molto triste per noi. Quello che vediamo da sabato, con l’attacco barbaro e l’assassinio di civili innocenti, donne, bambine e anziani, e il rapimento di civili dalle loro case portandoli a Gaza, è qualcosa che non avevamo avuto nella nostra storia e che non avevamo visto neanche in molti conflitti avuti negli ultimi decenni, forse solo l’ Isis o Daesh, questa per noi è la prova che Hamas non può essere partner per nessun tipo di cessate il fuoco o accordo e che dovremo eliminare la minaccia di Hamas da Gaza come unica soluzione possibile di lungo termine per creare una convivenza fra noi e i palestinesi".