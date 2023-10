Razzo israeliano in diretta tv, la reazione della giornalista di Al Jazeera: il video

Youmna El Sayed, corrispondente di Al Jazeera da Gaza City, è in diretta per dare gli ultimi aggiornamenti sull'attacco di Hamas a Israele e la risposta dello Stato ebraico nella Striscia. Durante il suo intervento, un razzo centra in pieno la torre che ha alle spalle: il rumore è fortissimo, e la giornalista grida per lo spavento. "Per favore mettiti al riparo, Youmna; spiegaci cosa sta accadendo se lo puoi fare in sicurezza, altrimenti per favore mettiti al riparo", le dice il collega nello studio dell'emittente del Qatar. La reporter prova a ritrovarsi, riprendendo la cronaca, ma è visibilmente scossa: "Youmna fermati, respira un momento".

A colpire l’edificio, la Tower Palestine, di 14 piani, è un caccia israeliano. Youmna El Sayed, la corrispondente dell’emittente del Qatar a Gaza, parla da un palazzo di fronte, dando la schiena al grattacielo: grida per lo spavento mentre è in diretta, sulla testa l’elmetto con la scritta "press", stampa . Il video mostra il primo colpo sull'edificio, sospettato di ospitare miliziani di Hamas, successivamente colpito da altri razzi.

JUST IN: Terrifying moment caught on camera as a residential building in Gaza city is struck during a live interview with Al Jazeera reporter Youmna El-Sayed.



The building was later decimated.



The building reportedly held Hamas offices which is why it was targeted by Israeli… pic.twitter.com/rMUfYtkPfR