Israele sotto attacco: 100 vittime, poi su Hamas si abbattono le "Spade di ferro"

Israele sotto attacco. Sono oltre 100 le vittime per l'offensiva di Hamas dalla Striscia sullo Stato ebraico che si è scatenata sabato 7 ottobre. I feriti, secondo fonti mediche che hanno aggiornato il bollettino delle vittime, sarebbero oltre 900. Cinquanta israeliani sarebbero invece ostaggio dai miliziani di Hamas, come affermano media locali. Per molti analisti è l'inizio di una vera e propria guerra.

L'attacco a sorpresa è stato lanciato dal gruppo islamista Hamas via terra, mare e aria da Gaza. Un conflitto armato senza precedenti che ha colto Israele completamente alla sprovvista, con gli ospedali ora in stato di massima allerta per il continuo arrivo di feriti. Un attacco mai visto, afferma la BBC: "È difficile descrivere quanto sia senza precedenti, non solo è il peggior fallimento d’intelligence dalla guerra dello Yom Kippur (è non è un caso che accada quasi lo stesso giorno di 50 anni fa), ma raramente Israele perde il controllo delle sue città (...). Le scene da Sderot e altre comunità vicino alla Striscia di Gaza, con uomini armati palestinesi che scorazzano liberamente, sequestrando e uccidendo civili, sono uno choc per Israele", nota la Bbc, che prevede una "inevitabile risposta di Israele". Che è arrivata con decine di aerei su Gaza che hanno "colpito 17 compound militari e 4 centri di comando operativi appartenenti all'organizzazione terroristica Hamas" nella Striscia. Il bilancio è di 198 morti e almeno 1.600 feriti, tra cui almeno una ventina di miliziani. Anche gli ospedali della Striscia di Palestina sono in allerta di fronte ai continui attacchi di Israele, che ha chiamato la sua operazione militare di rappresaglia "Spade di ferro".

"Cittadini di Israele, siamo in guerra. Non è un'operazione, non è un'escalation: è guerra", dice il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. "Stamani Hamas ha commesso un errore grave e ha iniziato una guerra contro lo Stato di Israele", dice il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, in dichiarazioni riportate dal Times of Israel. "I soldati delle Idf stanno combattendo contro il nemico in tutti i punti in cui si è infiltrato - aggiunge - Lo Stato di Israele vincerà questa guerra". Il presidente Joe Biden, ha telefonato a Netanyahu per assicurare che gli Stati Uniti sono al fianco di Israele e sostengono il suo diritto alla difesa.