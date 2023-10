Vladimir Putin lancia il nuovo ordine mondiale, il piano dello zar per l'Europa

06 ottobre 2023 a

Vladimir Putin lancia il nuovo ordine mondiale. Secondo lo zar di Mosca, la guerra in Ucraina è solo la conseguenza di una serie di azioni messe in campo negli ultimi anni dagli Stati Uniti. Washington avrebbe provato a condizionare la politica di Mosca, spingendola alla sottomissione all'Occidente. Per questo, come riporta il Corriere della Sera, al forum politico di Valdai Putin ha chiesto ai Paesi europei di cambiare allenza avvicinandosi al Cremlino.

"L’Europa farebbe bene a rivedere la sua posizione visto che dalla dipendenza dagli Usa ha tutto da perdere - si legge sul Corriere della Sera del 6 ottobre - Da parte sua, Mosca è pronta a riprendere le relazioni e ad aumentare le forniture di gas per quest’inverno". Poi il riferimento alle relazioni con gli Stati Uniti e all'utilizzo delle armi nucleari. A Valdai Putin ha detto che "Mosca è da almeno vent’anni nel mirino di Washington che ha scambiato fin dall’inizio «la volontà di collaborare per una disponibilità alla sottomissione». Ma (fortunatamente) Il capo dello Stato non condivide l’opinione di chi gli propone di ricorrere anche in Ucraina alle armi nucleari (magari a basso potenziale) per intimorire l’Occidente.