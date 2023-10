Russia, colpo di scena sulla Wagner: la trattativa per il nuovo capo, chi succederà a Prigozhin

02 ottobre 2023 a

Potrebbe essere il figlio di Yevgeny Prigozhin, il 25enne Pavel, a guidare il gruppo di mercenari Wagner fondato dal padre defunto. Lo sostiene l’Isw, l’Institute for the study of war, secondo il quale Pavel Prigozhin starebbe negoziando con la guardia nazionale russa, Rosgvardia, per far sì che l’organizzazione di mercenari si unisca a loro nei combattimenti in Ucraina. Citando un canale Telegram affiliato al gruppo, il think tank americano parla così di un leader alternativo al comandante di Wagner Andrey Troshev, che è stato incaricato dal presidente russo Vladimir Putin di formare un gruppo di volontari che combattessero in Ucraina. L’ex colonnello in pensione ha già firmato un contratto con il ministero della Difesa ed è stato abbracciato in pubblico da Putin.

Dai messaggi su Telegram emerge invece che «alcuni uomini di Wagner sono interessati a radunarsi attorno a un’alternativa legata a Prigozhin piuttosto che al Cremlino e a Troshev, che è allineato al ministero della Difesa», ha affermato l’Isw. Rosgvardia è direttamente subordinata all’amministrazione presidenziale, il che rende «degna di nota l’adesione pubblica di Putin a Troshev e la subordinazione degli elementi di Wagner al ministero della Difesa russo», hanno detto gli analisti statunitensi. «Il ministero della Difesa dovrebbe in ogni caso fornire l’equipaggiamento e i rifornimenti per una grande forza ricostituita sotto Rosgvardia, dal momento che Rosgvardia non ha l’infrastruttura logistica per farlo da sola», precisa Isw. L’eredità di Prigozhin è ancora tutta da definire.