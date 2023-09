Usa, i repubblicani si sfidano nel dibattito. Trump è assente, ma per la Cnn è il vincitore

28 settembre 2023 a

Il secondo dibattito per le primarie presidenziali repubblicane che si terranno nel 2024 negli Stati Uniti si è concluso come era iniziato, ovvero con l’ex inquilino della Casa Bianca Donald Trump come favorito. E questo, secondo la Cnn, anche se, o proprio perché, non è ancora apparso sul palco insieme ai suoi rivali. Il governatore della Florida Ron DeSantis ha detto che Trump era «missing in action», mentre l’ex governatore del New Jersey Chris Christie ha chiamato l’ex presidente «Paperino» dicendo che «si nasconde dietro le sue mazze da golf» piuttosto che difendere il suo vantaggio sul palco. Ma ciò che è emerso nel dibattito, trasmesso da Fox Business Network e Univision, secondo la Cnn difficilmente cambierà l’esito di una corsa per il candidato repubblicano alle presidenziali dato che Trump resta dominante nei sondaggi nazionali e in quelli condotti nei primi stati.

Il dibattito tv tra sette candidati repubblicani si è svolto nella biblioteca Ronald Reagan di Simi Valley, in California, e Trump ha scelto di inviare soltanto un video del suo incontro con gli operai in sciopero. Il messaggio di DeSantis sulla ‘scomparsa’ di Trump ha provocato anche la reazione di Joe Bide. «Non potrei essere più d’accordo», ha commentato in un tweet il presidente Usa, secondo il quale Trump avrebbe dovuto essere sul palco a difendere il suo operato «per aver aggiunto 7800 miliardi al debito. Questo ha preparato il terreno per l’inflazione che abbiamo ora».