Usa, Biden a picco nei sondaggi. E il team arruola un fisioterapista

27 settembre 2023 a

Joe Biden è indietro di 10 punti rispetto a Donald Trump in un sondaggio per la Casa Bianca targato Washington Post-Abc News (42% a 52%), un'eccezione rispetto a tutti gli altri sondaggi che indicano un testa a testa. Dalla rilevazione, però, emerge come il presidente continui a perdere terreno mentre aumenta l'insoddisfazione per la sua gestione dell'economia e dell'immigrazione. Restano diffuse preoccupazioni per la sua età avanzata. Ora, secondo quanto trapela, il team di Biden starebbe lavorando per ottenere la sua rielezione alle presidenziali del 2024. E se gli elettori esprimono preoccupazione per l'80enne, la sua squadra starebbe cercando di evitare in tutti i modi di farlo inciampare di nuovo.

Come riporta il sito axios.com, la strategia scelta dal team del presidente Usa partirebbe dalla presenza di un fisioterapista che aiuterebbe Biden a fare degli esercizi per rimanere in equilibrio. Sono molti i video lanciati in rete in cui il presidente inciampa e rischia qualche caduta rovinosa. Pur avendo scelto di indossare scarpe più comode, Biden, però, continua ad avere problemi di stabilità. Il medico gli ha diagnosticato "una combinazione di artrite spinale e lieve artrite del piede post-frattura". Quale figura migliore di un professionista che attua interventi diretti alla prevenzione, alla valutazione funzionale, alla cura e alla riabilitazione delle patologie o delle disfunzioni nelle aree della motricità?