Trump, la possibile vittoria è una minaccia per l'Ucraina? "In 24 ore..."

Donald Trump sarebbe avanti di dieci punti percentuali rispetto a Joe Biden in un’ipotetica corsa alla Casa Bianca fra i due. È quanto emerge da un sondaggio Washington Post-ABC News dove si rileva "un’insoddisfazione crescente" per la gestione da parte di Joe Biden dell’economia e dell’immigrazione. Inoltre - viene spiegato ancora - una quota crescente di cittadini statunitensi afferma che gli Usa stanno facendo "troppo" per aiutare l’Ucraina nella guerra con la Russia. Il significativo vantaggio di Trump nei confronti di Biden di questo sondaggio è in contrasto con la maggioranza delle altre rilevazioni pubblicate dove invece i due, qualora dovessero trovarsi nuovamente uno contro l’altro, sarebbero testa a testa. Qualora Trump tornasse alla Casa Bianca, quali decisioni prenderebbe in relazione alla guerra in Ucraina? È questa la domanda giusta da porsi.

Nel caso in cui Trump dovesse tornare a guidare gli Usa, continuerebbe a sostenere la causa ucraina o imporrebbe un cambio di rotta? A Kiev c'è la sicurezza che la probabilità che il tycoon interrompa gli aiuti militari ed economici sia quella più credibile. Per provare a ipotizzare una risposta, bisogna andare indietro nel tempo a quando lo scorso maggio, nel corso di un'intervista alla Cnn, l'ex presidente aveva dichiarato la sua netta opposizione agli spargimenti di sangue e aveva anche promesso che, in caso di vittoria alle presidenziali del 2024, avrebbe chiuso il conflitto in 24 ore.