Russia, ecco le armi nucleari avanzate: Putin vuole spaventare la Nato

28 settembre 2023 a

a

a

Vladimir Putin avvisa l’Occidente: l’agenzia per l’energia nucleare Rosatom è coinvolta nella creazione di armi avanzate in grado di mantenere l’equilibrio strategico nel mondo. Il presidente russo ha lanciato l’avvertimento alla Nato in un messaggio di congratulazioni ai lavoratori dell’industria nucleare: “È gratificante che oggi il personale della società statale Rosatom, i dipendenti di imprese specializzate e centri di ricerca stiano valorizzando le meravigliose tradizioni dei loro predecessori. Stanno risolvendo attivamente i problemi legati all’introduzione di tecnologie innovative nei settori energetico e spaziale, nella medicina nucleare, nell’ecologia, alla modernizzazione della flotta di rompighiaccio nucleari e alla creazione di armi avanzate in grado di mantenere l’equilibrio strategico nel mondo”.

"Così i russi andranno nel panico". Ucraina, la minaccia di Kiev al Cremlino

Putin ha osservato inoltre che i lavoratori dell’industria nucleare contribuiscono anche a promuovere progetti promettenti nel campo dell’infrastruttura informatica, dell’informatica quantistica e della produzione di materiali innovativi. Il messaggio è stato rilanciato dall’account Telegram dell’agenzia ed inquieta gli analisti occidentali dopo i rumors degli scorsi giorni su armi iper-tecnologiche in mano della Russia, come dei possibili laser di guerra.