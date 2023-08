Alieni, recuperate sfere metalliche "provenienti dallo spazio interstellare"

29 agosto 2023 a

Alcuni frammenti metallici recuperati nell'Oceano Pacifico sarebbero di origine aliena. A diffondere questa notizia è stato Dagospia, il sito curato da Roberto D'Agostino. Stando alle parole degli esperti che li hanno raccolti, questo materiale dalla provenienza incerta verrebbe addirittura dallo spazio interstellare. A capitanare il gruppo di ricerca che si sta occupando di questo caso è Avi Loeb, fisico di Harvard. I resti, spiegano gli studiosi, sarebbero stati parte di un oggetto simile a una meteora precipitata al largo della costa della Papua Nuova Guinea nel 2014.

Le circa 700 minuscole sfere metalliche analizzate dal team del fisico Avi Loeb, note come “sferule”, contengono composizioni che non corrispondono ad alcuna lega naturale o artificiale. Purtroppo i risultati non dicono ancora se le sfere siano di origine artificiale o di origine naturale. Per Loeb e la sua squadra, infatti, la prossima sfida consisterà nel tentare di offrire una risposta certa a questa domanda. "Si tratta di una scoperta storica perché è la prima volta che gli esseri umani mettono mano su materiali di un grande oggetto arrivato sulla Terra dall'esterno del sistema solare" ha dichiarato il fisico di Harvard.

A seguito di un'accurata analisi dei frammenti ritrovati, è emerso che questi resti "sono ricchi di berillio, lantanio e uranio, oltre a una serie di elementi che si legano al ferro, come il renio, uno degli elementi più rari presenti sulla Terra", si legge sul sito.