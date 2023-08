Il granchio blu arriva nei supermercati: "Vi insegniamo a cucinarlo", ecco dove

24 agosto 2023 a

Il granchio blu arriva al supermercato. La specie "aliena" che sta invadendo le coste italiane sarà in vendita a Roma a partire dal prossimo fine settimana ad esempio nei punti vendita della catena Pam. "Questo weekend trovi il granchio blu e mille idee dei nostri pescivendoli per cucinarlo. E' buonissimo e pure in offerta!", è il messaggio promozionale comparso sui telefonini dei clienti dei supermercati. Da qualche giorno si trova anche sui banchi dei mercati torinesi, come riporta la Stampa, che fa notare tuttavia una certa diffidenza da parte dei clienti nei confronti del granchio blu, più grande di quelli "nostrani". Buono, a quanto sembra, anche se forse meno saporito dei cugini autoctoni.

Qualche giorno fa aveva fatto clamore il post del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, con una foto del premier Giorgia Meloni che regge un vassoio pieno di crostacei: "Oggi mangiamo granchio blu! Eccezionale". Il ministro oggi ha ribadito la necessità di contrastare la diffusione in natura della specie favorendone altresì il consumo: "A Goro, in un’area diventata avanguardia per il settore della pesca, registriamo una situazione obiettivamente drammatica per i produttori di vongole a causa dell’invasione del granchio blu", ha detto Lollobrigida intervenendo all’assemblea del Consorzio pescatori di Goro, "dobbiamo proteggere la pesca e sostenere lo sviluppo di questa attività. Dobbiamo farlo affrontando una criticità più ampia che riguarda la presenza di una specie molto invasiva che, allo stesso tempo, è un prodotto di qualità che può essere consumato dall’uomo e dà benefici per la salute. Da un lato bisogna contrastare l’eccessiva presenza e dall’altro indurre al consumo". Insomma, buon appetito.