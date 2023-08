Intelligence Usa: Mosca invia spie civili per manipolare l'opinione occidentale

26 agosto 2023 a

a

a

La Russia sta intensificando i suoi sforzi per diffondere propaganda a lei favorevole e ostile all’Ucraina negli Stati Uniti e in Occidente. Lo evidenziano documenti dell’intelligence statunitense recentemente declassificati e citati da media come la Cnn e il New York Times. Secondo questi documenti, l’intelligence russa (Fsb) sta portando avanti un programma sistematico per manipolare l’opinione pubblica basato sull’utilizzo di civili russi incaricati di costruire relazioni con influenti individui statunitensi e occidentali e poi diffondendo narrazioni che sostengono gli obiettivi del Cremlino.

"Stati Uniti sull'orlo della guerra civile". La profezia di Medvedev

La Russia è stata ampiamente accusata di aver agito per influenzare gli elettori statunitensi nel periodo precedente alle elezioni presidenziali statunitensi del 2016, ma quegli sforzi erano progettati per avere effetti a breve termine. Tuttavia, secondo il Nyt, l’Fsb sta utilizzando obiettivi inconsapevoli negli Stati Uniti e in Occidente per diffondere la propaganda russa e "questi sforzi sono progettati per avere effetti su un periodo di tempo più lungo". L’ intelligence russa starebbe portando avanti un programma "sistematico" per diffondere in Occidente una propaganda favorevole al Cremlino facendo instaurare rapporti tra agenti russi e persone "inconsapevoli" negli Stati Uniti e in Occidente.