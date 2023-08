Stati Uniti, la profezia di Medvedev: Usa sull'orlo della guerra civile

26 agosto 2023 a

Caos Stati Uniti, l'arresto lampo di Donald Trump e gli aspri conflitti interni alla politica Usa fanno gongolare il Cremlino. Nelle ultime ore si è sbilanciato perfino il vicepresidente del consiglio russo di sicurezza, Dmitry Medvedev, che ha addirittura profetizzato lo scoppio di una guerra civile. «L’America è ora in uno stato di discordia interna, l’America è in conflitto con se stessa. E, secondo me, in un certo senso questa discordia è irrisolvibile, tali conflitti interni al Paese molto spesso finiscono in una guerra civile». Così il vicepresidente del consiglio russo di sicurezza, Dmitry Medvedev, commentando la situazione politica americana dopo la breve detenzione dell’ex presidente Donald Trump per il caso legato al presunto tentato sovvertimento dei risultati in Georgia delle elezioni presidenziali del 2020. Lo riporta la Tass.

Secondo Medvedev, negli Stati Uniti esiste una «colossale discordia tra elite», uno «scontro tra l’establishment politico conservatore repubblicano e il segmento liberale portato avanti dal Partito democratico», che «ha davvero fatto a pezzi l’America».