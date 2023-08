California, scovato un laboratorio cinese con oltre 20 virus. Ipotesi "armi biologiche"

11 agosto 2023 a

A Reedley, cittadina di 25.000 persone nella Contea di Fresno, è stato scovato un laboratorio cinese illegale con oltre 20 virus, dal Covid all'Hiv. La scoperta, fatta da parte di un ufficiale di applicazione del codice, ha scatenato un vero e proprio putiferio in questa piccola comunità e ha iniziato a fare il giro del web. Frigoriferi pieni di provette e campioni contenenti agenti patogeni. Topi usati come cavie, di cui 175 già morti. Varie sostanze chimiche in fase di stoccaggio. Ogni elemento ha alimentato i sospetti e destato preoccupazione, ma la vicenda è ancora un mistero.

Jesalyn Harper, l'unico funzionario a tempo pieno per l'applicazione del codice per la piccola città agricola di Reedley, nella Central Valley della California, stava rispondendo a un reclamo relativo a veicoli parcheggiati nella zona di carico di un magazzino di celle frigorifere quando ha sentito un cattivo odore e ha visto un tubo che serpeggiava nel vecchio edificio. Una donna in camice da laboratorio ha risposto al suo bussare. Sono spuntate altre due figure, in guanti di plastica e maschere chirurgiche blu, che imballavano test di gravidanza per la spedizione. Harper ha detto che parlavano un inglese improvvisato e che hanno dichiarato di provenire dalla Cina. Attraversando il laboratorio, il funzionario ha trovato dozzine di frigoriferi e congelatori a bassissima temperatura collegati a cavi illegali; fiale di sangue e barattoli di urina in scaffali e contenitori di plastica. Poi, circa 1.000 topi bianchi da laboratorio tenuti in contenitori sporchi.

Stando al racconto di Harper, le donne hanno detto che il proprietario viveva in Cina e fornito un numero di telefono e un indirizzo e-mail. Harper, il cui lavoro consiste principalmente nel garantire alle persone i permessi per le vendite in giardino e mantenere i loro prati falciati, ha contattato i funzionari sanitari della contea di Fresno e poi l'FBI. La scoperta dello scorso dicembre ha avviato le indagini delle autorità federali, statali e locali che non hanno riscontrato alcuna attività criminale presso il laboratorio medico di proprietà di Prestige Biotech Inc, società registrata a Las Vegas, e nessuna prova di una minaccia alla salute pubblica o alla sicurezza nazionale. Tuttavia, è stato solo l'inizio di un caso che quest'estate ha alimentato online paure, voci e teorie del complotto sulla Cina che avrebbe tentato di progettare armi biologiche nell'America rurale.

Durante un'ispezione del laboratorio in Reedley, i funzionari hanno trovato agenti infettivi nei frigoriferi tra cui Escherichia coli, Coronavirus, malaria, epatite B e C, dengue, clamidia, herpes umano, rosolia e HIV. I Centri federali per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno affermato che non vi era alcun segno che il laboratorio fosse illegalmente in possesso dei materiali o avesse agenti o tossine selezionati che potrebbero essere usati come armi biologiche. Il giallo, quindi, resta irrisolto.