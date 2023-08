Ucraina, Kiev accusa Mosca: "Missile persino in un parco per bambini"

"La Russia di Putin in un video". Così Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, descrive il video pubblicato su X con cui accusa Mosca di aver bombardato a Zaporizhzhia anche un parco in cui passeggiano famiglie con bambini. "Questa è la realtà in cui oggi vivono i bimbi ucraini", scrive Podolyak, affermando che quello che ha colpito un'area pubblica sarebbe "un missile da crociera russo".

Putin's Russia in one video. Zaporizhzhia, Ukraine. A Russian cruise missile hits a park where families with children are walking. This is the reality of Ukrainian children today. But this reality is shaped not only by Russia. It is shaped by everyone who still wants to play… pic.twitter.com/W0AZw6iydQ