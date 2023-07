Putin e Kim Jong-un, alta tensione: "Missile nordcoreano in territorio russo"

15 luglio 2023 a

Una domanda riaccende le tensioni tra Vladimir Putin e Kim Jong-un: dov'è realmente atterrato l'ultimo missile lanciato dalla Corea del Nord lo scorso 12 luglio? Sembra che i ministeri degli Esteri e della Difesa russi stiano verificando la notizia secondo cui un missile nordcoreano sarebbe caduto nella zona economica esclusiva della Russia, sebbene finora non sia stata trovata alcuna conferma. Lo afferma il viceministro degli Esteri Andrey Rudenko. La notizia è riportata dalla Tass. "Per quanto ne so, i miei colleghi continuano a indagare su questo caso insieme al ministero della Difesa, ma finora non abbiamo informazioni chiaramente espresse che il missile sia caduto nella zona economica della Russia", ha detto l’alto diplomatico russo.

La Corea del Nord ha testato il suo missile balistico intercontinentale a propellente solido (ICBM) Hwasong-18 il 12 luglio. Come riportato dalla Korean Central News Agency (KCNA), il lancio è stato diretto personalmente dal leader nordcoreano Kim Jong-un. Durante il lancio di prova, l’ICBM ha percorso una distanza di 1.001 km ed è caduto nel Mar del Giappone. Nei commenti sulla dichiarazione delle Nazioni Unite secondo cui il missile nordcoreano lanciato il 12 luglio sarebbe caduto nella zona economica esclusiva della Russia, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha affermato che Mosca finora non disponeva di tali informazioni.

È bene ricordare che a partire dal 2017 la Corea del Nord ha testato ben 14 missili con una gittata di 5.500 km o più. La maggior parte di tali lanci di prova (sette) sono stati condotti nel 2022. Quest’anno, la Corea del Nord ha effettuato quattro di questi lanci di prova. L'assistente del segretario generale delle Nazioni Unite, Khaled Khiari, ha dichiarato che l'ultimo test missilistico nordcoreano è durato circa 74 minuti e ha percorso oltre 625 miglia. Khiari ha detto che si è schiantato in mare all'interno della zona economica esclusiva della Russia, ma vicino alle acque giapponesi.