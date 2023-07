Corea del Nord, la foto imbarazzante di Kim Jong-un: cosa c'è davanti a lui

Luca De Lellis 13 luglio 2023 a

Un dettaglio apparentemente di poco conto sul quale gli analisti di Seoul e la stampa estera hanno montato un caso. Di che si tratta? Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un è stato sorpreso durante un test di lancio di un missile balistico intercontinentale, un Icbm Hwasong-18, con uno “smartphone pieghevole” poggiato sul tavolo di fronte a lui. Se questa versione venisse certificata, ha riportato la stampa sudcoreana, allora quel telefonino lo avrebbe contrabbandato di nascosto dalla Cina infischiandosene delle sanzioni Onu che pendono su Pyongyang. È questa la tesi del quotidiano Joongang Ilbo, per la quale quell’oggetto ricoperto da una custodia nera potrebbe essere entrato illegalmente all’interno del Paese.

Ma cosa dicono le sanzioni previste dall’Onu? Semplice: la Corea del Nord non può importare o esportare dispositivi elettronici. Tanto che secondo una stima di “World Factbook” della Cia statunitense, solo il 19% circa della popolazione nordcoreana sarebbe così fortunato da avere a disposizione dei telefoni cellulari, nonostante la condizione tecnologica coreana sia migliorata in maniera esponenziale negli ultimi anni. Infatti, in Corea del Nord sono recentemente apparsi nuovi smartphone, assolutamente innovativi rispetto al contesto, nonché artigianali perché creati da aziende del posto come Samthaesong e Manmulsang.

Tornando al “caso” del leader Kim Jong-un, alcuni specialisti sarebbero risaliti anche al modello del telefono presente sopra la scrivania. Un Samsung Galaxy di ultima generazione oppure un Huawei. Insomma, se l’ipotesi dovesse trovare conferma, sembra che al dittatore nordcoreano non interessi poi molto delle sanzioni inflitte dall’Onu. Anche perché Kim risulta essere un grande appassionato di dispositivi del genere, tanto che in passato era apparso in qualche foto nelle quali maneggiava prodotti Apple, in particolare tablet iPad e computer portatili MacBook.