Russia, "rischio attacchi": annullato lo show dell'aviazione militare

Troppi rischi per la sicurezza e il rischio di attacchi come avvenuto recentemente a Mosca e non solo. In Russia è stato annullato l’airshow internazionale dell’aviazione militare, l’evento aeronautico più importate della Federazione chiamato Maks. A riferirlo è il ministero della Difesa britannico, nel quotidiano rapporto dell’intelligence militare di Londra sulla situazione della guerra in Ucraina. Il Maks di Mosca salta "per problemi di sicurezza" conseguenti agli attacchi subiti all’interno del territorio russo negli ultimi mesi, scrivono gli 007 britannici. L’evento aeronautico si tiene ogni due anni nell’aeroporto internazionale di Zhukovsky, a sudest di Mosca ed è considerato un’importante vetrina per le compagnie aeronautiche russe che possono esibire i propri velivoli e siglare contratti di esportazione con paesi stranieri. Tuttavia la guerra in Ucraina ha limitato pesantemente la platea dei potenziali clienti.

"Gli organizzatori dell’evento erano molto probabilmente anche consapevoli del potenziale danno alla reputazione derivante da una minore partecipazione di delegati internazionali", si legge nel report del Ministero della Difesa. La cancellazione dello spettacolo mostra che la guerra è stata "eccezionalmente impegnativa per la comunità aerospaziale russa", che "sta lottando contro le sanzioni internazionali", scrive ancora l'Intelligence britannica.