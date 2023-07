Russia, la telefonata della Cia agli 007 di Mosca. Cosa si sono detti

01 luglio 2023 a

a

a

La Cia chiama gli 007 di Putin. Emergono nuovi dettagli sulle ore successive al mancato golpe di Prigozhin. Per assicurare a Mosca che Washington non aveva avuto alcuna parte nell’ammutinamento guidato dal gruppo Wagner, il direttore della Cia, William Burns, ha chiamato direttamente nei giorni scorsi i vertici dell’intelligence russi, in particolare il direttore del servizio di intelligence per l’estero, Sergei Naryshkin. A riferirne sono stati il New York Times e il Wall Street Journal, parlando del contatto di più alto livello tra i due Paesi dopo la fallita ribellione guidata da Yevgeny Prigozhin.

"Quando morirà Prigozhin". Budanov, la previsione degli 007 di Kiev

Lunedì il presidente americano Joe Biden aveva definito la marcia di Prigozhin su Mosca parte di una lotta interna al sistema russo nella quale Stati Uniti e alleati non erano in alcun modo coinvolti.