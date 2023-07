Guerra Ucraina, esplosione nella base aerea dei droni russi

02 luglio 2023 a

Nel territorio di Krasnodar, in Russia, un’esplosione si è verificata vicino all’aeroporto militare Primorsko-Akhtarsk. Lo riferiscono i canali 93.ru e telegram Baza. Un cratere si è formato sul luogo dell’esplosione. Il diametro del cratere, secondo Baza, è di 10 metri. Il canale Telegram scrive che l’esplosione è avvenuta a 200 metri dall’aeroporto locale. Mash scrive che, secondo i dati preliminari, sembra un tentativo di attaccare un magazzino di carburanti e lubrificanti nell’area dell’aeroporto. Secondo il canale, il missile è stato abbattuto da un sistema di difesa aerea.

Il governatore del territorio di Krasnodar, Veniamin Kondratiev, ha confermato l’incidente ma non ha specificato cosa sia successo. «Sono in costante contatto con il capo del comune. Non ci sono state vittime o feriti. Secondo le informazioni preliminari, gli edifici residenziali e le infrastrutture non sono stati danneggiati. Ora le ragioni dell’incidente sono state chiarite», dice il suo canale Telegram. Nei giorni scorsi, l’Aeronautica delle Forze Armate dell’Ucraina ha riferito sul lancio di «Shahed» iraniani dall’aeroporto di Primorsko-Akhtarsk nella Federazione Russa.