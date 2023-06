Russia, "Surovikin membro vip di Wagner", la Cnn sul generale arrestato

30 giugno 2023 a

Il generale russo Sergei Surovikin, che sarebbe stato arrestato per il suo presunto coinvolgimento nella rivolta armata della Wagner del 24 giugno, sarebbe un membro vip segreto del gruppo di mercenari di Yevgheny Prigozhin. Ad affermarlo è la Cnn, sulla base di documenti ottenuti dal Centro dossier investigativo russo, secondo cui Surovikin - sempre elogiato dal ’cuoco di Putin' in contrapposizione al ministro della Difesa Serghei Shoigu e al capo di Stato maggiore Valery Gerasimov - avrebbe un numero personale di registrazione con Wagner, insieme ad un’altra trentina di alti militari e membri dell’intelligence di Mosca. La circostanze del suo arresto non sono chiare. La figlia del generale ha smentito l'arresto del padre per un suo presunto coinvolgimento dell'ammutinamento, ma altre fonti a partire dal Financial Times lo danno per certo.

Intanto il Gruppo Wagner sta ancora reclutando combattenti in tutta la Russia, giorni dopo aver organizzato l'ammutinamento che ha portato Vladimir Putin a sollevare timori di guerra civile, lo scrive la Bbc che ha condotto un’inchiesta. ""Usando un numero di telefono russo, abbiamo chiamato più di una dozzina di centri di reclutamento dicendo, se ci è stato chiesto, che stavamo chiedendo informazioni per conto di un fratello. Tutti coloro che hanno risposto hanno confermato che si trattava di business as usual", scrive il sito della tv britannica. Da Kaliningrad a ovest a Krasnodar a sud, nessuno credeva che il gruppo si stia sciogliendo. Nella città artica di Murmansk, una donna del club sportivo Viking ha confermato che stava ancora arruolando combattenti per l’Ucraina: "È lì che stiamo reclutando, sì. Se qualcuno vuole andare, deve solo chiamarmi e fisseremo un giorno". Diverse persone che hanno risposto al telefono hanno sottolineato che i nuovi membri stavano firmando contratti con il gruppo mercenario stesso, non con il ministero della difesa russo.