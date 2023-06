Russia, giallo sul generale Surovikin. Per la figlia Veronika non c'è nessun arresto

29 giugno 2023 a

Continua il mistero sulla sorte del generale Surovikin, accusato dal Cremlino di aver fiancheggiato la marcia di Prigozhin verso Mosca. Veronika Surovikina, figlia del generale russo Serghey Surovikin, ha smentito la notizia dell’arresto del padre. Lo riportano i media russi citando un commento della donna al canale Telegram Baza. «Non è successo niente e mio padre non è stato arrestato», ha detto, aggiungendo che «ora si trova al suo posto». Surovikina ha ricordato che il generale «non compare da giorni sui media e non ha rilasciato dichiarazioni».

Arrestato il “generale Armageddon”: caos in Russia, il tradimento a Putin

Intanto Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha voluto rilasciare informazioni sul presunto arresto dell’alto generale russo Serghey Surovikin di cui ha scritto il Moscow Times. Sollecitato sull’argomento dai giornalisti, Peskov ha risposto: «Vi consiglio di contattare il ministero della Difesa, questa è una prerogativa del ministero». A Peskov è stato anche chiesto se il presidente russo, Valdimir Putin, si fidi ancora di Surovikin. «È il comandante supremo in capo e lavora con il ministro della Difesa, con il capo di stato maggiore. Per quanto riguarda tutte le unità strutturali all’interno del ministero, vi chiedo di contattare il ministero», ha replicato il portavoce del Cremlino.