Russia, Kristina Baikova precipita dal balcone a Mosca. La e morti misteriose sotto Putin

Una lunga scia di sangue che ha coinvolto in morti misteriose alcuni personaggi in vista della società civile e politica russa. L'ultima in ordine di tempo è stata la vicepresidente di banca, Kristina Baikova, 28 anni, morta qualche giorno fa in circostanze misteriose all'interno del suo appartamento. La ragazza è precipitata dal balcone del suo appartemento mentre era in compagnia di un amico.

Ma la morte di Kristina Baikova è stata solo l'ultima di una lunga serie di morti misteriose che si sono verificate in Russia negli ultimi mesi. Altri casi hanno coinvolto Ravil Maganov, dirigente dell'azienda petrolifera russa Lukoil, Igor Shkurko, vicedirettore generale di Yakutskenergo, altra compagnia energetica russa. Infine Petr Kucherenko, ministro che aveva condannato privatamente la guerra in Ucraina.