Discriminazione razziale, l'ex allenatore del Psg Galtier fermato dalla polizia

30 giugno 2023 a

a

a

Il tecnico uscente del Paris Saint-Germain Christophe Galtier e suo figlio adottivo John Valovic sono in stato di fermo per una presunta discriminazione razziale sul posto di lavoro. Lo riporta l’edizione online di "Nice Matin". I fatti risalgono alla stagione 2021-2022, quando Galtier era tecnico del Nizza. Padre e figlio si trovano in custodia presso la polizia giudiziaria di Nizza.

Rudi Garcia allenerà il Napoli. L'annuncio di De Laurentiis fa esplodere i social

Le accuse di razzismo, emerse in primavera, sono state rivolte da Julien Fournier, ex direttore sportivo del Nizza. Galtier, in uscita dal Psg pronto a sostituirlo con Luis Enrique, è ancora formalmente il tecnico dei campioni di Francia. L’allenatore 56enne è accusato di aver pronunciato frasi discriminatorie, razziste e islamofobe nell’annata trascorsa alla guida della società rossonera. Galtier ha sempre smentito ogni accusa ed è arrivato a sporgere denuncia, secondo una fonte vicina alla vicenda. Diversi tesserati del Nizza, tra giocatori e dirigenti, sono stati sentiti dagli inquirenti nei mesi scorsi, compreso il presidente Jean-Pierre Rivere.