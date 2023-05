Messi chiede perdono al Psg: video di scuse dopo il viaggio in Arabia Saudita

05 maggio 2023 a

a

a

Lionel Messi ha chiesto scusa al Psg e ai suoi tifosi. Il campione argentino, in un video diffuso sui propri profili social, si è mostrato crucciato per quanto accaduto negli ultimi giorni: «Mi pento e mi scuso con i miei compagni, con il club e con i tifosi. Pensavo che avremmo avuto un giorno di riposo dopo la partita, come al solito, e avevo già organizzato il viaggio e non potevo annullarlo. Lo avevo già fatto in passato. Io sono qui, in attesa di quello che deciderà la società». Messi era «fuggito» in Arabia Saudita senza il permesso della società, con l’allenatore Galtier che inizialmente aveva dato un giorno di riposo e dopo la brutta prestazione aveva deciso di eliminarlo, portando così assenza imprevista dell’ex asso del Barcellona. Il tutto ha scatenato la reazione del club parigino, che ha sospeso Messi per due settimane. Ora la ‘Pulga’ - che dalla partnership con i sauditi percepirebbe 25 milioni annui - dovrebbe saltare due gare di campionato e non percepire lo stipendio per il periodo di «stop». Dopo queste scuse ufficiali, si attende ora un’eventuale contro-risposta del Psg.