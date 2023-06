PSG, Sergio Rico è uscito dal coma: ultimo bollettino dopo l'incidente

19 giugno 2023 a

Il portiere del Psg Sergio Rico sta meglio. L’estremo difensore dei parigini, vittima di un incidente a cavallo a fine maggio e caduto in coma, nelle ultime ore ha visto migliorare le sue condizioni. I medici dell’ICU dell’ospedale Virgen del Rocío di Siviglia hanno deciso lunedì di ridurre le dosi di sedazione del portiere spagnolo che ha portato all’uscita dal coma: Sergio Rico è quindi uscito dal coma farmacologico in cui si trovava da quando ha subito l’incidente.

La sua famiglia aveva deciso nei giorni scorsi di non emettere più bollettini medici fino a quando il suo stato di salute non sarebbe cambiato e il 19 giugno alla fine sono arrivate buone notizie. L’estremo difensore è sveglio, ha aperto gli occhi e ha riconosciuto i suoi parenti. Il calciatore ha comunicato a gesti perché le sue corde vocali potrebbero ancora risentire di tanti giorni di intubazione. Sua moglie, Alba Silva, ha parlato ai media al suo arrivo in ospedale, è stata cauta ma si è dimostrata felice ed ha ringraziato l’equipe medica: «Bene, siamo ancora lì, stiamo facendo piccoli passi avanti, stiamo già vedendo la luce. Piano piano sapevo già dall’inizio che sarebbe andato avanti, ma piano piano bisogna avere tanta pazienza». Il mondo del calcio tira un sospiro di sollievo.