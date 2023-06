Putin, il piano per fermare Prigozhin: "Partito l'ordine", cosa offre a Wagner

24 giugno 2023 a

Eliminare il leader e dare l'amnistia ai suoi uomini. Sarebbe questo il proposito di Vladimir Putin mentre Yevgeny Prigozhin e il suoi mercenari del gruppo Wagner sono ormai a pochi chilomentre da Mosca dovo aver occupato militarmente i comandi militari di Rostov e il controllo della città di Voronezh. La Russia è sull'orlo del caos, in bilico tra guerra civile e un tentativo di colpo di Stato. Per debellare la rivolta Putin vorrebbe "eliminare" Prigozhin e offrire un'amnistia ai combattenti della Wagner, riporta Adnkronos che rilancia quanto affermato da una fonte vicina allo stato maggiore russo, citata dal media russo IStories. Secondo la fonte, i militari russi non hanno sufficienti risorse per impedire a Prigozhin di raggiungere Mosca e stanno raccogliendo truppe da tutte le unità al fronte in Ucraina. "I combattenti della Wagner possono ancora deporre le armi ed evitare la punizione visti i loro successi durante l'operazione militare speciale (in Ucraina, ndr), ma devono farlo in fretta", ha dichiarato il parlamentare Pavel Krasheninnikov, citato dall'agenzia Tass.

Intanto alcuni edifici pubblici sono stati evacuati a Mosca mentre continua l'avanzata della Wagner verso la capitale russa, ha riferito la Bbc Russia, secondo cui sono stati evacuati diversi musei vicino al Cremlino, in particolare la Galleria Tretjakov, il museo Pushkin e la Casa della Cultura Ges-2. Stessa sorte è toccata a due centri commerciali della capitale russa, il Mega Belaya Dacha ed il Kvartal. Sempre secondo l'edizione russa dell'emittente britannica, alcuni checkpoint improvvisati sono comparsi alle porte sud di Mosca.

In particolare Bbc ha pubblicato una foto che ritrae camion della spazzatura parcheggiati di traverso per bloccare la strada e veicoli della polizia e dell’esercito nelle vicinanze. Intanto, si legge sul sito del Guardian, nella capitale è stato sospeso il traffico sul fiume Moscova, mentre sono stati visti agenti di polizia con giubbotti antiproiettile e armi automatiche all’ingresso dell’autostrada che collega Mosca a Voronezh e Rostov sul Don, le due città controllate dalla Wagner.