Russia, voci impazzite sulla fuga di Putin: dov'è l'aereo presidenziale

Sono ore di grande tensione in Russia dove l'insurrezione armata guidata da Evgeny Prigozhin, il capo del gruppo Wagner, minaccia di arrivare a Mosca. Secondo molti osservatori siamo sull'orlo della guerra civile e le speculazioni sul futuro del regime di Vladimir Putin si sovrappongono alle news che arrivano sui social e al lavoro della propaganda degli schieramenti in campo. Mentre i carri armati di Progozhin sono stati avvistati alle porte di Mosca si fanno insistenti le voci di una fuga di Putin dalla Capitale. L’Ilyushin Il-96 presidenziale sarebbe decollato da Mosca e già atterrato a San Pietroburgo, scrive Fontanka, il giornale più popolare a San Pietroburgo, che cita dati di FlightRadar24.

Non è chiaro se Putin sia a bordo. Sarebbe atterrato anche un altro degli aerei governativi, un Airbus RSD523. In precedenza il portavoce del Cremlino aveva assicurato che il presidente "è al lavoro al Cremlino". Secondo i dati di FlightRadar l’aereo speciale Il96-300PU (Point of Control) era decollato alle 14:16 ora di Mosca. L’aereo presidenziale è equipaggiato per controllare le Forze Armate.

"Il presidente lavora al Cremlino", ha assicurato il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti, dopo alcuni voci secondo cui, dopo la rivolta della Wagner, il presidente avrebbe lasciato Mosca per una delle residenze fuori dalla regione della capitale. A Mosca è rimasto anche il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, come riferito dal suo portavoce, Oleg Osipov: "Medvedev, i suoi assistenti e la segreteria sono nei loro luoghi di lavoro e svolgono i loro compiti".