Golpe in Russia, Dario Fabbri stupisce Mentana: in tv prima del matrimonio

Alta tensione in Russia per il golpe pianificato da Yevgeny Prigozhin. Il leader della milizia privata Wagner ha sfidato i vertici di Mosca. Il presidente russo Putin, in risposta, ha parlato alla Nazione e ha promesso un'aspra vendetta: "Ci hanno pugnalato alle spalle, ma difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento". Le notizie dell'ultima ora sono state, in modo del tutto inedito, al centro di un post di Enrico Mentana, il direttore del telegiornale di La7. In maniera ironica, il giornalista ha lasciato intuire l'assenza di un suo speciale e ha chiamato in causa un suo fedele collaboratore, Dario Fabbri, domandandosi se oggi l'analista avrebbe preferito un intervento in tv o il matrimonio. Il direttore della rivista Domino, che alle ore 17 convolerà a nozze, contro ogni aspettativa è spuntato in diretta su RaiNews 24.

Video su questo argomento Il messaggio di Putin alla Nazione: "Pugnalati alle spalle, traditori saranno puniti"

"Oltre a Vladimir Putin c'è un altro uomo che oggi vacilla per il tradimento di evgeny Prigozhin", ha scritto Mentana sui suoi profili social. Quindi ha spiegato meglio: "Si tratta di Dario Fabbri, che molti aspettavano per le 17 di oggi a commentare, come nei primi 100 giorni di guerra, gli sviluppi dell'insurrezione del capo di Wagner". Il direttore di Domino, la rivista di geopolitica che ripercorre la cronaca per sondare le cause dei fatti, è stato un volto cardine dei 100 speciali del Tg di La7 per la guerra in Ucraina.

"Senonché proprio oggi, e proprio alle 17, Fabbri è chiamato a pronunciare il fatidico ‘sì’ davanti all’altare. Il dilemma è lacerante: Wagner o Mendelssohn?", ha chiosato Mentana, suscitando l'ilarità di tutti i suoi follower che hanno dato il via a un fiume di commenti memorabili. "Soluzione: maratona Mentana alle nozze di Fabbri e invece del discorso lo sposo commenta la rivolta di Wagner", "Un complotto per poter fornire a Fabbri una exit strategy per non sposarsi", "Direttore, possiamo salvare capra e cavoli con un collegamento in diretta dalla chiesa", hanno scritto gli utenti su Instagram. Poi, ribaltando ogni aspettativa, Dario Fabbri non ha saputo resistere alla tentazione di intervenire in diretta e, così, è spuntato su RaiNews 24, lasciando di sasso quanti pensassero impossibile vederlo in tv.