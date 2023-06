Russia, il gruppo Wagner è vicino a Mosca: carri armati in marcia

24 giugno 2023 a

I carri armati del gruppo Wagner viaggiano verso Mosca. I tank e i mezzi dei mercenari capeggiato da Evgeny Prigozhin sono stati avvistati sull'autostrada M-4 che attraversa la regione di Lipetsk, a nord di Voronezh. La Bbc ha verificato l'autenticità del video che mostra un convoglio di veicoli armati. Il governatore della regione di Lipetsk ha chiesto ai residenti di rimanere a casa ed evitare di mettersi in viaggio, sia con i veicoli pubblici che con i mezzi privati; e le autorità regionali hanno anche cancellato tutti i servizi di autobus nella regione. Voronezh è una delle due città - l’altra è Rostov-sul-Don, situata più a Sud - dove i mercenari di Wagner hanno preso il controllo dei siti militari, e dista solo 500 chilometri dalla capitale russa. I video sarebbe stato girato a circa 350 chilometri da Mosca, riporta RaiNews24.

Wagner PMC tanks on the M-4 highway going through Lipetsk region, north of Voronezh, headed toward Moscow. pic.twitter.com/VRPTX7b5z3 — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

Intanto il presidente russo Vladimir Putin ha firmato oggi una legge che consente detenzioni di 30 giorni per chi viola la legge marziale nei luoghi in cui è stata imposta, riferisce l’agenzia di stampa Ria Novosti. Intanto è molto difficile per i residenti lasciare le regioni che rischiano di diventare il fulcro di una possibile guerra civile. L’acquisto di biglietti a Rostov per i treni verso altre destinazioni è problematico a causa dell’aumento della domanda. Lo affermano le autorità regionali. Il servizio di autobus della regione di Lipetsk con Mosca e Tula è temporaneamente limitato. Tutti i voli da Lipetsk sono stati cancellati.