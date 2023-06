Ucraina, i russi usano delfini ammaestrati contro i sommozzatori: le immagini degli 007

Delfini ammaestrati contro le incursioni dei sommozzatori nemici. L’intelligence britannica afferma che la Russia ha recentemente rafforzato la protezione della base della flotta del Mar Nero a Sebastopoli, utilizzando anche cetacei come animali di guardia. «Dalle immagini si può vedere che il numero di recinti di mammiferi nel porto è quasi raddoppiato. Molto probabilmente contengono delfini. Nell’Artico, la flotta utilizza anche balene e foche. La Russia utilizza animali addestrati per vari compiti. Quelli di stanza nel porto di Sebastopoli, molto probabilmente sono lì per contrastare i sommozzatori nemici», si osserva nell’analisi degli 007 britannici che mostra le immagini satellitari del porto nella penisola sotto il controllo dei russi.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/ALCbH4WFSc



#StandWithUkraine pic.twitter.com/lCXZ3gySdu