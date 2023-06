Controffensiva ucraina, gli Usa avvertono Zelensky: "Aspettative insoddisfatte"

Sullo stesso argomento: Sottomarini a propulsione nucleare per spaventare la Cina: ecco il patto

22 giugno 2023 a

a

a

Segnali di insofferenza da parte delle forze occidentali per l'annunciata offensiva ucraina che, almeno nelle fasi iniziali, appare abbastanza deludente. Tre funzionari militari occidentali, tra cui uno statunitense di profilo alto, hanno detto alla Cnn che l'offensiva di Kiev sta avendo meno successo e le forze russe stanno mostrando più competenza di quanto previsto dalle precedenti valutazioni.

La controffensiva ucraina è un flop, anche Zelensky costretto all'ammissione

Insomma, la controffensiva dell'esercito di Volodymyr Zelensky "non soddisfa le aspettative su nessun fronte", ha detto uno dei funzionari. Secondo le valutazioni occidentali, le linee di difesa russe si sono dimostrate ben fortificate, rendendo difficile per le forze ucraine violarle. Inoltre, le forze russe sono riuscite a impantanare le armature ucraine con attacchi missilistici e mine e hanno dispiegato la potenza aerea in modo più efficace. Le forze ucraine si stanno dimostrando "vulnerabili" ai campi minati e le forze russe "competenti" nella loro difesa, ha affermato uno dei funzionari occidentali. I militari hanno avvertito che la controffensiva è ancora nelle sue fasi iniziali e che gli Stati Uniti e i loro alleati "rimangono ottimisti" che le forze ucraine saranno in grado di ottenere guadagni territoriali nel tempo un primo bilancio appare deludente. È probabile che gli Stati Uniti e i loro alleati aspetteranno almeno fino a luglio per una valutazione più completa dei progressi della controffensiva, ma dall'area Nato il messaggio a Kiev sembra evidente.

Missili Storm Shadow contro il ponte in Crimea: l'incursione ucraina

La Russia, dal canto suo, non perde l'occasione per sottolineare lo stallo dell'avanzata degli ucraini. "Stiamo assistendo ad una pausa" della controffensiva "perché il nemico sta subendo gravi perdite", ha detto ieri il presidente russo Vladimir Putin che tuttavia ha ammesso: "Il potenziale offensivo delle forze armate ucraine non è ancora esaurito, le forze armate ucraine stanno unendo nuove unità delle brigate che hanno subito perdite".