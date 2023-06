Joe Biden, gaffe agghiacciante accanto a Modi: cosa fa quando parte l'inno

Joe Biden finisce ancora nel mirino dei trumpiani per una delle sue proverbiali gaffe. L'ultimo scivolone del presidente degli Stati Uniti si è verificato durante la visita alla Casa Bianca del primo ministro indiano Narendra Modi. Al momento di accogliere il prestigioso ospite alla Casa Bianca, sono partiti gli inni nazionali e Biden ha portato solennemente la mano destra sopra al cuore. Peccato che l'inno era quello indiano. Dopo diciassette lunghi secondi il presidente democratico si è accorto dell'errore e ha iniziato a fa r scivolare lentamente la mano verso il basso, come se nulla fosse, rendendo la scena ancora più imbarazzante agli occhi di tanti commentatori cje si sono scatenati su Twitter.

It took Biden almost TEN seconds to realize they were playing the Indian national anthem, not American... pic.twitter.com/m75Gtdj8tl