Parigi, scoppia un mega-incendio in centro. Le prime ipotesi: "Odore di gas"

Un'esplosione, causata probabilmente da una fuga di gas, ha provocato, alle ore 17, un devastante incendio a Parigi, nella place Alphonse Laveran, in pieno centro e non molto lontano dal quartiere latino. Una densa nube di fumo nero si è alzata su tutta la città e ha allarmato i soccorsi che, prontamente, sono intervenuti. Secondo le prime ricostruzioni, almeno un palazzo sarebbe crollato e molti abitanti sarebbero rimasti bloccati all'interno dell'edificio per le macerie.

La prefettura di Parigi, affermando che "al momento nessuna causa dell'esplosione è accertata", ha fornito un primo bilancio per il palazzo crollato: 16 i feriti, di cui 7 in condizioni molto gravi. Sul posto stanno accorrendo pompieri e ambulanze. Si rende noto che "tutte le risorse sono state messe in campo". Lo ha detto la premier francese, Elisabeth Borne.

I pompieri di Parigi hanno isolato tutto il quartiere in cui si trova l'edificio crollato. È impossibile, infatti, prendere la rue Saint-Jacques, che parte dalla Sorbona. Una ragazza che era nei paraggi al momento dell'esplosione ha testimoniato a Bfm Tv: "Non ho mai sentito niente di più forte". Ha anche aggiunto di aver sentito "un forte odore di gas" nella zona.

Nel palazzo esploso ha sede la Paris American Academy, una scuola americana di moda e design. Si ignora il numero delle persone che erano presenti all'interno dell'edificio. Secondo i media francesi ci sarebbero cittadini ancora sotto le macerie. La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, si è recata sul luogo dell'esplosione. Intanto sul web iniziano a circolare i primi video dell'incendio. Le immagini sono impressionanti.